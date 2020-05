As novidades não param para os lados da TVI. Depois de ter anunciado o regresso do programa 'Somos Portugal', Nuno Santos, diretor de programas da estação, usou as suas redes sociais para dar uma grande novidade aos espetadores sobre o futuro de Marco Horácio no canal.

"Amanhã chega ao fim a primeira fase da 'Vida lá Fora'. A vida já mudou realmente um pouco e acompanhamos essa dinâmica. Obrigado à Equipa", começou por escrever Nuno Santos, anunciando o fim da primeira temporada do programa que marcou a transferência de Marco Horácio da SIC para a TVI.

E, por fim, as novidades: "Os dois próximos projetos com o Marco Horácio também já estão fechados. O primeiro é já em junho e vai reunir estes bons malandros (e outros). Depois, em julho há mais", anunciou.

Marco Horácio reagiu a esta publicação com uma mensagem onde agradece a oportunidade que lhe foi dada na TVI. "Obrigado pela confiança e por acreditarem no meu potencial. Obrigado TVI, obrigado Nuno e obrigado Hugo. Agora é continuar a dar aos portugueses de norte a sul a 'televisão' que faz a diferença em tempos invulgares difíceis, mas que irão ter um final feliz", declarou.

