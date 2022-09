Nuno Santos tem, por estes dias, sido um dos jornalistas da TVI e da CNN Portugal em Londres, de forma a acompanhar as homenagens e as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II.

Nas redes sociais, o diretor do recente canal de informação partilhou com os seguidores uma curiosa conversa que teve com um colega de equipa.

"- Há quanto tempo não fazias “isto”, pergunta um dos elementos mais novos da Equipa...

- Há 20 anos, um pouco mais.

O tempo passa", escreveu, antes mesmo de falar deste regresso ao jornalismo televisivo.

"Estes dias de Londres, muito relevantes do ponto vista informativo e mediático, têm sido também a oportunidade para estar no terreno com uma equipa extraordinária. E também para fazer o que sempre gostei de fazer e achava, quando era adolescente, que ia fazer a vida toda", pode ler-se.

