Nuno Markl esteve a assistir à entrevista de José Castelo Branco a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', na TVI, e usou a sua conta no Instagram para deixar um comentário sobre o tema.

"É preciso que se diga: a entrevista em direto - ótima e duríssima - que a Cristina e o Cláudio estão a fazer ao José Castelo Branco é um dos meltdowns auto-incriminatórios mais impressionantes que vi na televisão desde o The Jinx. Parece tão dolorosamente claro - praticamente assumido - que Castelo Branco tem sido um bully terrível para aquela mulher durante anos", começou por dizer José.

"O depoimento áudio dela é demolidor: 'He’s a vulture… He did this'. Quanto a Castelo Branco diz que quando grita com ela é para ela espevitar e 'ser maravilhosa'. E é preciso Cristina e Cláudio lembrarem-lhe que só isso é violento para uma senhora de 95 anos. 'Tem 95, não tem 70', dizia Cristina. Arrepiante. E antes que se diga que isto não tem interesse ou relevância públicos: erro. Que isto seja um bom abrir de portas e janelas do que é a violência doméstica, verdadeira epidemia em Portugal", concluiu o radialista.

De recordar que José Castelo Branco foi detido na última terça-feira, dia 7 de maio, acusado de violência doméstica contra Betty Grafstein. O socialite foi ouvido pelo juiz na quarta-feira, no Tribunal de Sintra, e libertado com pulseira eletrónica e proibição de se aproximar de Betty.