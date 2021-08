A manhã desta terça-feira foi particularmente atribulada para Nuno Markl, que por pouco não perdeu um voo para Paris. Nas suas redes sociais, o comediante relatou o episódio, revelando que se encontrava descontraído num café quando foi lembrado por um amigo de que tinha de embarcar naquele momento.

"Aquele dia em que achamos que a nossa viagem é no dia seguinte, mas é no próprio dia e os amigos com quem vamos viajar nos ligam enquanto estamos no café a escrever 'O Homem Que Mordeu o Cão' a dizer 'então onde estão vocês? Nós já estamos no aeroporto' e nós percebemos que vimos mal a data e que a partida é hoje e não amanhã", relatou.

Contudo, o desfecho da aventura foi feliz e o humorista conseguiu chegar ao destino. "Enfim. Chegámos a Paris", rematou.

Além dos amigos, Nuno Markl viajou ainda na companhia do filho, Pedro, de 12 anos.

