Nuno Markl não resistiu em fazer uma publicação referente aos cães de João Moura, que há meses foram encontrados em muito mau-estado, tendo o cavaleiro sido constituído arguido num processo.

Esta quinta-feira, dia 26 de agosto, foi feita uma homenagem ao cavaleiro no Campo Pequeno, a qual contou com o protesto de centenas de pessoas no local, a pedirem o fim das touradas e a recordar o caso polémico.

Não ficando indiferente ao assunto, Nuno Markl fez a seguinte publicação no Instagram: "No Dia do Cão - que, curiosamente, é também um dia de homenagem ao toureiro João Moura - parece-me bem homenagear os cães que pertenceram a Moura e que, em boa hora, foram salvos e vivem agora felizes no @ocantinhodamilu".

Leia Também: Protesto contra touradas e homenagem a cavaleiro junta centenas em Lisboa