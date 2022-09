Nuno Markl foi uma das personalidades convidadas para ir à gala dos Globos de Ouro, que acontecerá este domingo, dia 2 de outubro.

O comediante e radialista da Comercial confessou-se nervoso com a cerimónia, partilhando desenhos que ilustram os seus maiores medos.

“Algumas razões pelas quais estou aterrorizado por ir aos Globos de Ouro no domingo - e nenhuma tem a ver com as minhas nomeações”, escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

