'Como É Que o Bicho Mexe?' acompanhou mais uma vez os portugueses esta segunda-feira, 25 de janeiro, tendo levado a casa dos internautas muitos momentos divertidos.

Nuno Markl, como é habitual, marcou presença no direto com Bruno Nogueira no Instagram, e ambos proporcionaram muitas gargalhadas a quem os viu.

A dada altura, Nuno Markl foi desafiado por Bruno Nogueira a tentar desfilar, de forma sexy e sensual. Para que tal acontecesse na 'perfeição', Bruno Nogueira pediu algumas dicas a pessoas que estão diretamente ligadas ao mundo da moda, como Sara Sampaio. E depois de ter tido também a 'ajuda' de José Castelo Branco, Nuno Markl tentou desempenhar a tarefa e fez questão de partilhar o momento na sua página de Instagram.

"O Bucha e Estica do confinamento", escreveu na legenda de uma imagem que foi captada durante o 'desfile'. Publicação que rapidamente recebeu várias reações. Veja abaixo:

