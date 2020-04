Nuno Markl não diz que não a um desafio e a sua mais recente publicação no Instagram é a derradeira prova do que aqui afirmamos. O radialista da Comercial aderiu ao #pillowchallenge, ou em bom português, o 'desafio da almofada''.

"OK. A pessoa que inventou isto do #pillowchallenge é uma besta. Não tem outro nome. É uma besta do cacete que eu espero que apanhe uma carrada de parasitas que durem anos. Anos de incómodo e profundo, profundo desconforto", começa por referir na legenda da publicação.

"Dito isto, o Rui Maria Pêgo desafiou-me para isto e, porque não gosto de desiludir as pessoas e, ao mesmo tempo, porque não perco uma oportunidade de me despir, cumpri a missão", concluiu, desafiando mais pessoas, entre elas... Barack Obama.

