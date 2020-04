O #PillowChallenge é o desafio do momento e está a fazer sucesso entre as figuras públicas portuguesas. Dos mais novos aos mais velhos, vários são os rostos conhecidos que se têm mostrado 'vestidos' com uma almofada.

A filha de Joana Diniz, a pequena Valentina, também deu a cara pela tendência e ganhou o prémio da mais amorosa.

Na caixa de comentários não há dúvidas: "Este é o pillow challenge mais fofo de sempre"! Veja abaixo.

