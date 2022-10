Nuno Markl está cada vez mais apaixonado e prova disso mesmo é a sua mais recente publicação no Instagram.

Este domingo, dia 23 de outubro, Teresa Sacramento cumpriu mais um ano de vida e o namorado, Markl, assinalou a data, declarando-se.

"Faz hoje anos. Sinto que veio ter comigo através do ecrã de uma boa comédia romântica, uma que passe por Londres e Paris; ela desenha e pinta: torna ruas de Lisboa só dela e despeja a sua alma em rios de flores; ela é uma jovem na casa dos 30 que, de vez em quando, sem dar por isso, larga palavreado de senhora de 70, o que consegue ser hilariante e estranhamente sexy; e como se não bastasse isto tudo ainda inclui na sua dieta, como podem ver, o famoso leite azul dos banthas de Tatooine, do Star Wars (que afinal é latte de espirulina). Mas acima de tudo, é a doçura do mundo concentrada numa pessoa. Que mulher", pode ler-se.

Percorra a galeria para ver algumas fotografias deste casal.

