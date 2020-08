Nuno Jesus, ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, sofreu esta quinta-feira uma das perdas mais dolorosas da sua vida. Morreu o seu avô, António Lourenço da Silva.

Num testemunho carregado de "muita dor", Nuno partilhou com os seus seguidores do Instagram a notícia que lhe partiu o coração.

"É com muita dor que me despeço do meu querido avô. Nunca estamos preparados para a partida dos que mais amamos, por muito que nos custe aceitar somos obrigados a assistir a um sentimento de impotência que nos consome o corpo e a mente. Se já é doloroso ver os nossos a partir, pior ainda é quando estamos nesta época de pseudo pandemia em que nos querem obrigar a estar separados nos últimos dias de vida", começou por escrever o ex-'Casa dos Segredos', que se mostra revoltado com as medidas de distanciamento social e, particularmente, com a atuação dos médicos no caso específico do problema de saúde que ditou a morte do seu avô.

"O meu avô teve um AVC grave e profundo e foi despachado para casa sem nenhum médico ter avisado a família do seu estado grave de saúde. Como era de esperar, passado um dia dava entrada outra vez de urgência no hospital de Santo António,onde esteve internado vários dias até que veio a falecer esta noite", lamenta, terminando o seu desabafo com uma mensagem dirigida diretamente ao homem que o ajudou a crescer.

"Meu avô, só te quero dizer que fui feliz contigo, dizer-te que te amo e pedir desculpa por esta sociedade de merda em que vivemos. Nunca te abandonámos e lutamos sempre que foi possível e, como tu viste, consegui olhar-te nos olhos e dizer-te aquilo que foi a nossa vida. Fizeste de mim um homem. Obrigado por tudo que me deste, meu avô rebelde que eu amo tanto. Um até já, António Lourenço da silva", completou.

