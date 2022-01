Nuno Homem de Sá esteve esta quarta-feira à conversa com Marta Neves no Instagram do 'Big Brother Famosos' e acabou por em direto apontar uma falha da produção do reality show.

O ator recordou o facto de não terem sido reveladas para a casa as consequências que deixou para os colegas no caso de ser expulso, algo que acabou por acontecer no último domingo.

"Tenho uma pergunta pertinente, quando sai alguém há as consequências, a positiva e negativa, certo? Quando alguém é expulso, como eu, deixamos um vídeo com as consequências positivas e negativas. Alguém soube quais eram as minhas consequências?", questiona, notando o facto de as imagens não terem sido reveladas.

"Vou respeitar o 'Big Brother', se ele ainda não soltou essa informação ainda é porque não era para ser revelada", diz, pedindo aos fãs do programa para que pressionem a produção para que as imagens sejam reveladas e prometendo que a sua consequência negativa "era super engraçada".

Nuno Homem de Sá, recorde-se, teve um desentendimento com Bruno de Carvalho momentos antes da gala que ditou a sua expulsão. O ator chegou a dizer que foi ameaçado pelo antigo presidente do Sporting Clube de Portugal.

