Nuno Homem de Sá foi alvo de duras críticas na primeira emissão da nova temporada do 'TVI Extra', com Bruno de Carvalho a acusar até o ator de ter tentado agredir Liliana Almeida durante o 'Big Brother Famosos', programa no qual os três participaram.

Horas depois, Nuno voltou ao Instagram para dar resposta ao antigo colega de casa, embora tenha decidido fazê-lo de forma irónica e invulgar.

"Há gente difícil de esquecer", escreveu o artista na legenda de um vídeo que mostra um excerto da presença de ambos no reality show. Nesse momento, Nuno posiciona-se atrás de Bruno enquanto este fala, curvado sobre um púlpito. Foi acrescentado o tema 'Je T'aime Moi Non Plus' como som de fundo.

"Resumo da minha relação com o gabiru-perneta", escreveu por fim Nuno Homem de Sá. Ora veja:

