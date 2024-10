"A nossa Sky partiu hoje [dia 17 de outubro] às 19h00". Foi com estas palavras que Nuno Homem de Sá começou o texto que escreveu na sua página de Instagram em jeito de despedida da amiga de quatro patas.

"O seu sofrimento já não justificava o querermos prolongar-lhe a vida. Ela já estava pronta para ir, deixou de comer, de beber água e já nem a medicação conseguia engolir. A eutanásia é uma solução. Muito difícil mas que tem de ser usada quando as condições extremas assim o exigem, para evitar prolongar um sofrimento fútil e totalmente desnecessário a um ser que só nos deu amor toda a sua vida", partilhou de seguida.

"A Sky nasceu cá em casa, juntamente com a irmã Kiara, filhas da Estrela e do Nicolau (que também já partiram). A Sky tornou-se na coqueluche cá de casa e a Kiara foi para casa da minha cunhada, que muito a tem acarinhado até hoje. A condição de saúde da Sky originou numa degradação súbita de uma zona sensível no intestino dela à qual tinha sido submetida a uma cirurgia, que lhe salvou a vida quando tinha apenas um ano, até hoje", contou.

"Dei quase 2.000 euros para a salvar na altura, em brincadeira chamava-lhe a cadela mais cara do mundo! Nunca a Sky teve uma atitude agressiva na vida (com a exceção de morder a tia Lua uma vez para salvar o seu namorado Rocky). Foi um ser de amor, companheirismo, alegria, lealdade e muita meiguice. Toda a vida se regeu pela linguagem do amor, como só os animais sabem fazer", disse depois.

"A dor profunda que sentimos é e será sempre a prova física do amor que sentimos por ela. A Sky foi ter com a Estrela e o Nicolau, um dia será a minha vez. Sabemos que a dor profunda que é amor, com o tempo se transformará numa doce memória de uma história que só nós saberemos contar. Até já, Sky. Agora estás livre de toda a dor e sofrimento. Um grande beijo para a minha filha Sofia que se mostrou uma guerreira perante esta tragédia. Amo-te muito, Sofia linda", rematou.

