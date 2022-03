Fernando Semedo afirmou esta terça-feira na casa do 'Big Brother Famosos' que teme ser expulso do reality show devido ao seu tom de pele. "Quem tem o meu tom de pele não vai muito longe [no 'Big Brother']", defendeu o chef de cozinha.

As palavras foram comentadas em direto no 'Extra' e geraram diversas opiniões contrárias às do concorrente. Zé Lopes afirmou não concordar com Fernando, tal como Susana Dias Ramos.

"Eu gostava de explicar ao Fernando que não é por causa do tom de pele, é por causa destes disparates que ele diz que depois as pessoas se enervam", afirmou a psicóloga.

"Nós, se olharmos para o histórico dos reality shows em Portugal, nunca tivemos qualquer tipo de preconceito com tom de pele. Seja no 'Love On Top' com a Lia, seja com a Soraia que venceu o 'BB2020', seja com outras pessoas que já entraram. Nós não estamos nesse tempo, esse tempo já lá vai há muito", reforçou ainda Susana Dias Ramos, apoiada pelos restantes comentadores presentes em estúdio.

