Vem aí um novo 'Casados à Primeira Vista'? É esta a questão que se coloca depois de uma partilha feita por Cristina Ferreira. A apresentadora 'levantou o véu' sobre o novo programa da TVI nas redes sociais com a seguinte questão: "sonha casar?".

"Sonha com o dia do casamento? Mas não encontrou a pessoa certa? Que tal marcar já a data? A TVI procura homens e mulheres de todas as idades, destemidos, preparados para o desafio de uma vida", ouve-se ainda na promoção que poderá ver na galeria.

Posteriormente partilhou o contacto através do qual as inscrições poderão ser feitas.

