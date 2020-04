Vítor Kley lançou um nova música, 'O Amor É O Segredo'. Um tema romântico, onde o artista brasileiro fala sobre a sua relação à distância com a portuguesa Carolina Loureiro.

"Notícia triste, não vai dar para eu ir para Portugal. Sei que vais ficar triste, eu também estou mal aqui", diz o músico no vídeo, que desta forma recorda o momento em que souberam que a distância entre ambos se tornava ainda maior com a impossibilidade de viajarem devido à pandemia do novo coronavírus.

'O Amor É O Segredo' retrata este amor vivido entre Portugal e o Brasil com imagens reais que o casal partilha diariamente entre si.

Eis o vídeo oficial:

