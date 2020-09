Esta quinta-feira, João Baptista deu as boas noites aos seguidores com mais um adorável vídeo em que aparece na companhia da filha, de nove meses.

As imagens mostram o ator com a bebé ao colo e evidenciam as semelhanças físicas entre ambos, algo que os internautas também destacaram na caixa de comentários.

Ora veja.

