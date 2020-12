A família Kardashian-Jenner não vai ficar fora do pequeno ecrã. Depois de terem anunciado o fim de 'Keeping Up With The Kardahians', que chega com a 20.ª temporada, o clã assinou um novo contrato, desta vez com a Disney. Um anúncio que foi feito esta quinta-feira.

Estes novos trabalhos de Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kourtney e Khloé Kardashian e Kendall e Kylie Jenner vão ser transmitidos na rede de televisão Hulu e na plataforma Star da Disney, em todo o mundo. O primeiro projeto deverá ser realizado no final de 2021, como destaca a The Hollywood Reporter.

Para já, num comunicado divulgado pela Disney, não foram adiantados mais detalhes sobre o que está para vir.

Uma notícia que chega três meses depois da família ter anunciado o fim de 'Keeping Up With The Kardahians', após terem começado com o reality show há 14 anos.

