Márcia Soares foi atingida pela flecha do cupido e está próxima de viver uma paixão. O sortudo, ao que parece, é um antigo concorrente do 'Secret Story 8', que está atualmente no 'Desafio Final'. Falamos de João Ricardo.

"Márcia Soares está apaixonada... Se calhar exagerei um bocado. A comentadora mais do que apaixonada, está encantada. O sortudo também é um rosto bem conhecido dos portugueses, trata-se de João Ricardo", contou Adriano Silva Martins na mais recente emissão do 'V+ Fama'.

João Ricardo, recorde-se, disse recentemente quando questionado por Cláudio Ramos "que o coração dele está cá fora".

Os dois ex-concorrentes de reality shows não tiveram tempo para se conhecerem de forma aprofundada, contudo "há ali uma flecha do cupido".

