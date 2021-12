Mário Ferreira, presidente do conselho de administração da Media Capital, detentora da TVI, almoçou esta segunda-feira com Tony Carreira e com os filhos do músico, Mickael e David.

"Hoje brindamos à amizade e ao futuro…", declarou o empresário ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia onde surge à mesa com os famosos elementos da família Carreira.

Estaria Mário Ferreira a referir-se ao futuro dos músicos na TVI e a projetos futuros dentro do canal? Para já, o certo é que Tony Carreira tem um contrato de exclusividade com a TVI e é um dos acionistas da Media Capital.

Já David terminou recentemente a sua participação numa das novelas do canal, 'Bem me quer'.

