James Arthur separou-se da sua namorada de longa data, Jessica Grist. A informação é confirmada pela imprensa internacional.

Em declarações ao The Sun, fonte próxima de ambos confirmou o afastamento mas deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação no futuro.

"O James e a Jessica têm muita história, eles sempre terão um lugar especial no coração um do outro", garante.

"Não houve grande drama [com a separação] e eles ainda são amigos, mas é, no entanto, um duro golpe para ambos por estarem juntos há tanto tempo", continua.

James Arthur estará agora focado nas gravações relacionadas com o seu novo álbum e na preparação das digressões que se avizinham. Recentemente, o cantor chegou a afirmar que Jessica Grist o inspirou para algumas das letras do seu álbum.

"Ela sabe que é a musa de muitas destas canções", disse há uns meses.

James Arthur e Jessica Grist começaram a namorar em 2012, sofrendo uma pausa na relação entre 2015 e 2017. O namoro chega agora ao fim passados nove anos.

