Phil Collins foi apanhado pelas lentes dos paparazzi em mais uma saída à rua, esta terça-feira, em Londres, na qual aparece em cadeira de rodas e a recorrer-se de uma bengala para caminhar.

Os problemas de mobilidade do cantor não são uma novidade, mas as imagens, partilhadas por vários tabloides britânicos, como o Daily Mail, voltaram a entristecer os fãs do artista de 69 anos.

De referir que Phil Collins começou a fazer uso destes objetos de apoio depois de se ter submetido a várias operações à coluna.

