Encantada com a gravidez, Catarina Gouveia voltou a exibir a barriguinha numa série de fotos publicadas este fim de semana.

Nas imagens, a atriz aparece a exibir a barriga durante uma tarde de sol na praia. "Uma tarde de sol com a barriguinha de fora porque nunca esteve tão bonita", escreveu na legenda dos registos que pode ver na galeria.

Recorde-se que a atriz aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra, com quem trocou alianças em 2020.

