Os concorrentes do 'Big Brother 2021' voltaram a desrespeitar as regras do jogo? Tudo indica que sim, tendo em conta um comunicado partilhado nas redes sociais do programa.

"O 'Big Brother' vai retirar, em direto, dinheiro do prémio final", revela a mais recente publicação partilhada na conta oficial de Instagram do reality show.

O motivo da decisão será anunciado em direto, no Diário das 19h00.

