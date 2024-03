A ausência de Kate Middleton tem feito correr muita tinta na imprensa... e gerado burburinho nas redes sociais.

Em janeiro, a Casa Real britânica informou que a princesa de Gales tinha sido submetida a uma operação abdominal e que por isso ficaria a recuperar durante um período de tempo.

Contudo, esta versão dos acontecimentos tem sido colocada em causa por vários internautas.

A falta de explicações do Palácio de Kensington levou ao surgimento de teorias da conspiração.

Depois de o príncipe William, marido de Kate, as ter comentado, eis que a família real enfrenta agora uma nova 'avalanche' mediática.

Em causa está um retrato que Kate partilhou no passado domingo, 10 de março, a propósito da celebração do Dia da Mãe.

Na imagem, a nora do rei Carlos III posa com os três filhos (os príncipes George, Charlotte e Louis). A fotografia deu que falar com várias pessoas a detetarem 'falhas' na imagem derivadas do uso de Photoshop.

As suspeitas foram depois confirmadas pela própria princesa, que esta terça-feira pediu desculpa pela confusão que as alterações - que fez enquanto "fotógrafa amadora" - geraram.

Mas a história não se ficou por aqui.

Uma partilha feita por uma utilizadora do X (antigo Twitter) tornou-se viral.

Ruby Naldrett acredita que o rosto de Kate foi 'recortado' de uma capa que esta protagonizou para a Vogue britânica há uma década.

"A minha análise da saga da fotografia de Kate é que eles tiraram a cara dela da revista Vogue que fez há anos e editou-a", lê-se na partilha.

Na publicação há um vídeo que coloca ambos os rostos.

