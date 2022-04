Uma nova foto divulgada pela revista Hola, esta quarta-feira, 13 de abril, mostra Iñaki Urdangarin a passear abraçado a Ainhoa Armentia.

Quatro meses depois da polémica que tornou público o romance do antigo desportista com a advogada e que levou ao fim do casamento de Iñaki com a infanta Cristina, os dois parecem continuar unidos e apaixonados.

O caso entre Iñaki Urdangarin e Ainhoa Armentia, recorde-se, foi tornado público em janeiro quando uma revista espanhola divulgou imagens de ambos a passearem de mãos dadas. Poucos dias depois, foi anunciada a separação do antigo desportista com a filha de Juan Carlos e encontra-se agora em processo de divórcio.

Leia Também: Iñaki Urdangarin volta a ser visto com a amante, Ainhoa Armentia