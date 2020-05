Pizzi e Maria de Barros formam uma das duplas mais acarinhadas no universo do futebol, com uma família considerada pelos fãs como grande inspiração. Pais de dois meninos, partilham com frequência amorosos registos que não passam despercebidos.

Esta quarta-feira, dia 13, a mulher do jogador deu a conhecer mais um, desta vez com o 'caçula' como protagonista e a imagem saltou à vista pelo facto do pequeno Francisco, de um ano, se mostrar já tão crescido (como pode ver abaixo).

Vale ainda lembrar que além do menino, Pizzi e Maria são ainda pais de Afonso, de quatro anos.

