Bárbara Parada é uma das novas concorrentes do 'Big Brother' mas a jovem não é totalmente desconhecida para parte do público. Tem 21 anos, é de Vila Nova de Gaia e possivelmente já se cruzou com ela quando procura entreter-se no Tik Tok.

A nova participante do reality show tem mais de 54 mil seguidores na rede social, onde publica divertidos vídeos. O seu sotaque do Norte é, sem dúvida, protagonista em todos eles.

Alguns dos vídeos de Bárbara estão perto de atingir a marca de 1 milhão de visualizações, o que comprova o sucesso que tem na plataforma.

Confira abaixo algumas das partilhas feitas pela nova concorrente do 'Big Brother' no Tik Tok.

