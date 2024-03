Noua Wong publicou duas fotografias na sua página de Instagram onde podemos ver a filha, Zaya, a dormir ao seu colo tranquilamente.

A publicação serviu para a mamã dizer que esta nova fase não tem sido marcada por momentos 'desafiantes', muito pelo contrário.

"Sabem quando falas de mais e pagas com a boca? Não é o meu caso. Sempre disse que a pequena dorme bem, não passámos muito mal com as cólicas e quase nunca chora. Verdade sim! É bem de boa, suave e tranquilona todos os dias e todas as noites", disse a atriz, revelando também que a menina já disse "mamã".

De recordar que a bebé é fruto da relação de Noua Wong com Cifrão.

