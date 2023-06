Noua Wong está grávida pela primeira vez e a relação amorosa com Cifrão, o pai da filha, está mais forte do que nunca.

A bailarina e coreógrafa voltou a declarar-se ao companheiro numa publicação onde também é possível perceber como está grande a barriguinha.

"Este é o teu papai. Aquele que ouves todas as manhãs a dizer coisas tão bonitas. Hoje teve mais uma conquista e como dizem que sentes tudo o que eu sinto… estamos muito orgulhosas!", começou por escrever.

"No ano da tua chegada ele está em tour DZRT, está a gravar 'Morangos', mantém as pontas da nossa escola de dança unidas e está a tirar a licenciatura em Dança. Anda sem tempo para nada mas super feliz", acrescentou Noua, relatando como têm sido atribulados os últimos meses.

"Nesta fotografia, fui com as titias pular, rir e comer caldo verde aos Santos e ele assim que conseguiu, correu para pertinho de nós ao invés de ir descansar e ainda demos um bom pezinho de dança. Escolhemos muito bem este papai, mal posso esperar para ver-te no colinho dele. Parabéns gostosinho", terminou dizendo.

