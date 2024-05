Noua Wong está de parabéns e foi surpreendida com uma carinhosa mensagem do companheiro, Cifrão, que assinalou a data publicamente.

Ao partilhar uma fotografia do seu amor no Instagram, Cifrão começou por escrever: "Parabéns, meu amor. Já escrevi e apaguei este texto 20 vezes… Faltam-me sempre as palavras certas para descrever a minha vida contigo. Parece que nenhuma palavra é suficientemente boa ou suficientemente forte para fazer jus a tudo de bom e de inacreditável que vivo contigo dia após dia".

"Vou só dizer-te que contigo tudo faz sentido, tudo é perfeito, tudo é amor. Não imagino a vida sem ti do meu lado. Amo-te", completou.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Zaya, que nasceu em agosto do ano passado.

