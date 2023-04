Cifrão e Noua Wong revelaram no último fim de semana que estão à espera do primeiro filho em comum. A novidade chegou depois de a bailarina ter terminado a sua participação enquanto jurada do 'Dança Comigo', da RTP1.

Questionada sobre a razão pela qual escolheu não tornar pública a gestação enquanto o formato ainda estava no ar, Noua resolveu explicar o seu ponto de vista.

"Esta fotografia foi tirada minutos antes de entrarmos para o primeiro direto do 'Dança Comigo'. Conseguem ver na minha cara o quão entusiasmada eu estava? Não estava nada nervosa, mas queria que começasse rápido", começou por referir.

"Muita gente pergunta o porquê de eu não ter contado que já estava grávida. A resposta mais sincera e que acredito que muita gente vai perceber é: mesmo com algum mal-estar, estava capaz da tarefa, não estou frágil, não tenho menos mãos para o que me comprometo", defendeu.

A bailarina referiu ainda que "não queria ter de provar nada a ninguém" e "apenas curtir um dos melhores momentos" da sua "vida pessoal e profissional", à sua maneira e com o seu tempo.

Por fim, a namorada de Cifrão fez questão de reforçar o quanto está radiante com a esta nova fase. "Estou muito, muito feliz e espero que tu que estás a ler também", completou.

