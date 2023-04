Vítor Fonseca, de 43 anos, mais conhecido como Cifrão, e Noua Wong, de 39, vão ser pais pela primeira vez. A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do casal.

"Vem aí o sol", escreveram ao mostrarem um vídeo com um conjunto de fotografias que revelam a já pronunciada barriguinha da bailarina.

É caso para dizer que está mais um bebé D'ZRT a caminho, já que Cifrão era o único dos atuais elementos da banda que ainda não tinha filhos.

Paulo Vintém é pai da bebé Aura, fruto do namoro com Mara Melro, e Edmundo Vieira, que experienciou a paternidade ainda muito novo, é pai do jovem adolescente Miguel, resultado da antiga relação com Andreia Azevedo.

