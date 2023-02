José Carlos Malato faz parte do novo leque de concorrentes que no próximo domingo entram na pista do 'Dança Comigo' para mostrarem o seu talento para a dança.

Esta tem sido para o comunicadora uma experiência "avassaladora", sobre a qual falou abertamente através de uma partilha na rede social Instagram.

"Não imaginava! Nos últimos 10 anos da minha vida profissional é talvez o maior desafio que enfrento", realçou, passando em seguida a agradecer à dançarina que o tem acompanhado neste desafio.

"Mais uma vez, tive a sorte de ultrapassar os meus limites acompanhado por uma pessoa admirável. Talentosa, generosa, paciente, amiga. Não há como esconder de quem dança connosco as fragilidades, as limitações, as angústias, o medo, o desconforto de se ver ao espelho. Não se escondem segredos de quem sabe de cor a língua que o corpo fala. Só por ela, já valeu a pena esta aventura. Chama-se Andreia Antunes. Os amigos chamam-lhe Tuxa", disse, terminando com um "obrigado querida".

Além de José Carlos Malato, na próxima emissão de 'Dança Comigo' apresentam-se em palco Ana Garcia Martins, Sofia Arruda e Joaquim Nicolau.

'Dança Comigo', apresentado por Sílvia Alberto, estreou no último domingo com Diogo Martins, Carolina Torres, Heitor Lourenço e Joana Pais de Brito, tendo sido esta última a grande vencedora da noite.

Leia Também: RTP anuncia participação de dois novos atores (famosos) no 'Dança Comigo'