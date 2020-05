Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, as viagens foram canceladas e os planos adiados. Uma vez que já teve a oportunidade de estar em vários destinos de sonho, Sofia Ribeiro recordou uma das suas aventuras, neste caso, pelo Brasil.

"Nos meus sonhos hoje acordei aqui! E vocês? Têm 'viajado' por onde?Beijos zucas do meu coração", afirmou na legenda da publicação onde surge no Rio de Janeiro.

"Wow, que vista!", "Brasa linda" e "Das mulheres mais lindas de sempre!" foram alguns dos comentários que surgiram.

E o prezado leitor? Onde gostava de estar?

