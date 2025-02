A investigação sobre Marius Borg, filho da princesa Mette-Marit da Noruega, ganha novos - e assustadores - contornos.

Marius, de 28 anos, está a ser acusado de violência doméstica e abuso sexual de antigas namoradas e, como foi agora revelado, de uma conhecida apresentadora de televisão nórdica.

A polícia encontrou várias imagens e vídeos sexuais escondidos numa pasta com senha num dos dispositivos digitais de Marius. Segundo o meio de comunicação Dagbladet, nestas imagens aparece a atriz e apresentadora Linni Meister.

As alegadas agressões a Meister fazem parte de uma série de ataques que Marius terá perpetrado em 2018, numa das zonas do palácio onde a família real norueguesa vive.

Durante o interrogatório terão sido mostradas imagens à apresentadora, que não fazia ideia das agressões sexuais a que tinha sido submetida, tendo por isso reagido com choque quando viu as imagens. Esta descreveu o enteado do príncipe herdeiro Haakon como "bonito" e "educado".

"A minha cliente nunca deu consentimento para ser filmada e não estava consciente da violação antes que a polícia lhe mostrasse a filmagem, então é difícil para ela comentar isto, além de dizer que a situação é triste", notou o advogado da Linni.

Em janeiro, a Polícia de Oslo revelou que a investigação já se encontrava na sua fase final. Resta agora saber se irá haver julgamento.

