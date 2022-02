Kylie Jenner e Travis Scott deram as boas-vindas ao pequeno Wolf Webster no início de fevereiro, e sabe-se agora que o nome do meio do menino é Jacques.

A informação é avançada pelo TMZ, que teve acesso à certidão de nascimento do bebé e que revela que o nome tem um significado especial.

Isto porque o nome de nascimento de Travis Scott é Jacques Berman Webster II. Por sua vez, o pai do rapper também se chama Jacques Webster.

A certidão de nascimento revela também que o médica que acompanhou a segunda gravidez de Kylie foi o mesmo que acompanhou a primeira gestação. Além de Wolf, Travis e Kylie são pais da pequena Stormi, de quatro anos.

