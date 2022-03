João Baião está de coração cheio. O apresentador da SIC partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma bonita homenagem que lhe foi feita, através da qual viu o seu nome gravado na calçada.

"Todas as palavras serão poucas para agradecer a gentileza desta distinção, ter o meu nome na calçada portuguesa na Freguesia de Santo António [Lisboa] numa das cidades mais bonitas do mundo. Obrigado ao presidente Vasco Morgado, que conheço desde a adolescência quando trabalhei com a maravilhosa Vera Mónica, sua Mãe. Muito obrigado a toda equipa da Junta de Freguesia de Santo de António e agradeço sempre público. Muito obrigado pelo carinho de sempre", referiu o também artista.

