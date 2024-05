A primeira parte do programa 'Dois às 10', da TVI, foi dedicada aos casamentos. Sendo fascinada pelo tema, Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de usar um véu e mesmo de 'casar' com Cláudio Ramos.

O momento foi destacado nas redes sociais do formato através de um vídeo no qual os apresentadores fazem eternas juras de amor no que ao pequeno ecrã diz respeito.

"Os noivos do ano", refere-se na legenda do vídeo.

Ora veja:

Leia Também: Cristina Ferreira em modo noiva! Apresentadora surge com véu