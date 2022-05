Marc Anthony, de 53 anos, pediu a namorada, Nadia Ferreira, de 23, em casamento. A notícia foi dada de forma discreta nas redes sociais esta sexta-feira, 13 de maio.

A namorada do músico publicou uma fotografia na qual exibe um vistoso anel de diamantes enquanto dá as mãos à cara metade.

Na legenda escreveu "festa de noivado" e identificou Marc Anthony.

O cantor já foi casado três vezes - com Dayanara Torres, de 2000 a 2004, com Jennifer Lopez, de 2004 a 2014, e com Shannon De Lima, de 2014 a 2017 - e tem seis filhos.

© Instagram

