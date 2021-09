"Hoje as bebés estão com febre, mãe de primeira viagem até dói só de as ver assim", confessou aos seguidores.

Débora Monteiro continua a partilhar de perto os detalhes da maternidade e esta quinta-feira, 9 de setembro, contou que as filhas gémeas estão com febre. Numa publicação que fez nas stories, depois de um pequeno treinos, a atriz falou sobre as meninas, Júlia e Alba, confessando que está com o coração de mãe apertado. "Noites difíceis. Hoje as bebés estão com febre, mãe de primeira viagem até dói só de as ver assim. Tinha prometido que ia tentar, nem que fosse só 20 minutos. Está feito. Agora continuar a dar mimos a estas piriris", disse a mamã. Publicação de Débora Monteiro© Instagram_deboramonteiro_