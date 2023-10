Noémia Costa foi esta sexta-feira, dia 27 de outubro, homenageada com a Medalha de Mérito Social Grau Ouro no Congresso Envelhecer nos Eixos II, que se realizou em Oliveira do Bairro. No entanto, o verdadeiro prémio foi outro.

A atriz acabou por ser surpreendida com a presença da filha, Joana França, na plateia, sem que nada o fizesse prever.

"[Agradeço] A ti minha irmã, obrigada por todo o amor e suporte. A ti minha filha, quando te vi chegar não queria acreditar em tamanha demonstração de Amor, fazer 500km para me veres deixa-me a alma cheia, obrigada por me amares", escreveu ainda Noémia na legenda da publicação.

