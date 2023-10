Noémia Costa nunca escondeu que é uma 'mãe babada' e aproveita todas as oportunidades para relembrar os fãs disso mesmo.

Numa nova publicação, feita nas redes sociais, Noémia assinalou a aproximação da data de estreia da nova peça de Joana, elogiando-a e destacando que esta escolheu ter a sua profissão de atriz, algo que a faz sentir-se honrada.

"A Arte escolheu-a. Os talentosos são escolhidos e por isso suportam a incerteza. A minha filha seguiu a minha profissão e isso deixa-me muito honrada. ️ God Bless you my child always and forever [que Deus abencoe a minha menina para sempre]. Proud of you [Orgulhosa de ti]. Quase a estrear. Feliz aniversário! Dia 20 e 21 em Torres Novas", lembrou ainda Noémia, em relação à peça

Vale lembrar que Joana França é fruto da relação que Noémia Costa teve com o ator já falecido Licínio França.

Leia Também: Noémia Costa sobre viúva de Luís Aleluia: "Amava-o de forma intensa"