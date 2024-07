Não foi para assinalar nenhuma data, mas sim para destacar as saudades que tem de Luís Aleluia. Noémia Costa publicou no Facebook uma fotografia em que aparece com o colega e amigo e recordou-o com carinho.

"Apareceu-me esta foto mano. Só nós sabemos o que estávamos a falar… Mas sempre fomos cúmplices no humor e no resto de tudo nas nossas vidas. Não a podia deixar de postar e dizer que sinto muito a tua falta. Jamais te esquecerei", escreveu a atriz.

A publicação foi feita na noite desta quarta-feira, dia 3 de julho, e Noémia Costa recebeu depois várias carinhosas mensagens dos seguidores.