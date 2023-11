Aos 59 anos, Noémia Costa revela-se em paz consigo mesma e com o mundo que a rodeia. Esta sexta-feira, 24 de novembro, a conhecida artista partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um retrato, no qual posa, que fez acompanhar com um texto inspirador sobre a idade da mulher.

"A idade mais bonita para uma mulher começa quando ela deixa de esperar que a felicidade venha de um homem ou de fora.

É quando ela se respeita e não troca a sua felicidade por nada no mundo mesmo a custo de ter de ficar sozinha.

A idade mais bonita para uma mulher começa quando a serenidade e a felicidade se encontram dentro de si mesma", lê-se na partilha.

A publicação gerou várias reações, inclusive por parte da atriz brasileira Vanessa Giácomo, que comentou a imagem recorrendo a vários emoji de coração.

