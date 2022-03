Noélia Pereira decidiu recorrer à sua página de Instagram para ajudar uma família. Em dois vídeos que publicou na rede social, a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, fala de uma senhora, Filomena, que mostra as condições da casa onde vive com a mãe, que está "acamada".

"Esta senhora precisa de toda a ajuda monetária possível para comprar telhas isotérmicas para pôr na casa onde vive com mãe acamada há sete anos! Se puderem contribuir desde já agradeço", escreveu Noélia na legenda de um dos vídeos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Noélia Cristina Pereira (@noeliacristinapereira)

"A senhora tem quem faça o serviço, um vizinho construtor irá oferecer o serviço, só precisa de comprar as telhas isotérmicas", acrescentou noutra publicação, este sábado, 26 de março.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Noélia Cristina Pereira (@noeliacristinapereira)

Nas stories, este domingo, 27 de março, destacou ainda: "Se algum marca quiser contribuir, faço publicidade à vossa marco por 50 euros para ajudar a senhora que tenho partilhado no perfil. Enviem mensagem privada. Obrigada".

© Instagram

Horas depois, voltou a recorrer à sua página de Instagram para esclarecer algumas dúvidas que lhe foram colocadas por causa do pedido de ajuda.

"Há muitas perguntas sobre esta senhora, e perguntam-me porque é que eu não ajudo com bens essenciais. [...] Ela precisa de um valor concreto para se comprar um teto, visto que a senhora tem já um vizinho que é construtor e lhe oferece a mão de obra. [...] Eu própria vou encarregar-me que nenhum dos valores que as pessoas estão a ajudar vá parar diretamente às mãos da senhora, visto que ela também tem problemas com os filhos, e o dinheiro poderia não ser usado para o fim que se pretende", explicou.

"Eu própria vou encarregar-me com a pessoa com quem falei, que foi quem partilhou o vídeo, para tratar deste assunto, que se compre o teto e ele seja montado. Agradeço a toda a gente que já ajudou. Continuo a pedir ajuda porque ainda não temos o valor total. Assim que conseguir o valor total para o teto, eu aviso. Isto é tudo verdade, não estamos a enganar ninguém", destacou.

"E queria dizer que quando soube deste vídeo, a senhora já tinha ajuda de bens alimentares suficiente. Aquilo que ela precisa mesmo é daquele teto arranjado", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Noélia Cristina Pereira (@noeliacristinapereira)

Leia Também: Sérgio Rossi grava novo videoclipe no supermercado de Noélia do 'BB'