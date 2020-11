A ex-concorrente do 'Big Brother 2020' surpreendeu com a escolha dos brincos para a emissão do 'Você na TV'

Noélia Pereira foi convidada no 'Você na TV' desta quarta-feira para participar na crónica social e eis que surpreendeu os espectadores com a escolha de uns arrojados brincos. Os acessórios destacavam-se por serem duas enormes orquídeas cor de rosa - o que não escapou às reações dos espectadores nas redes sociais, onde Noélia partilhou uma fotografia do look. "Que horror de brincos, não tens perfil para isso", criticou uma seguidora. "Noélia, credo! Grandes abanos", reagiu outra internauta. "Hoje está muito gira, só acho que os brincos são enormes", atentou outra. O que achou desta aposta arrojada da empresária? Leia Também: Mais magra? Noélia do 'Big Brother' explica o que mudou na sua rotina Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram