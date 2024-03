O passado fim de semana foi de celebração para a princesa Eugenie. A filha do príncipe André e de Sarah Ferguson completou 34 anos no sábado, 23 de março.

No domingo, esta assinalou a data através de uma partilha que fez no Instagram, na qual destacou um momento com o filho, o bebé Ernest George Ronnie.

"O melhor presente são os meus rapazes... Por isso, neste aniversário, celebro a minha família e os meus entes queridos", escreveu na legenda da partilha.

Recorde-se que Eugenie é mãe de dois meninos: August Philip Hawke, de três anos, e do Ernest, de nove meses. Os dois são frutos do casamento com Jack Brooksbank, com quem deu o nó em outubro de 2018.

De notar que esta é uma fase particularmente difícil para Eugenie e para a irmã, a princesa Beatrice. A mãe, Sarah, duquesa de York, foi diagnosticada com um cancro da pele, meses depois de ter vencido um cancro da mama.

