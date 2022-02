Rita Pereira e o filho, o pequeno Lonô, de três anos, começaram o dia de sábado, dia 19, a enviar boas energias para a irmã da atriz.

Joana Pereira encontra-se internada na unidade de queimados depois de ter sofrido um grave acidente com uma lareira e hoje recebeu um miminho especial pela manhã.

"Um dia feliz, Didi. Amo-te", diz o pequeno Lonô, de três anos, dirigindo-se à tia e madrinha.

Joana reagiu com enorme alegria à mensagem do sobrinho. "Meu amor lindo. Sempre que antes de me anestesiarem dizem: pense em coisas bonitas, é nele que penso. No sorriso dele quando diz Didi. Sempre", assegura.

